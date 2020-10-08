Добровольцы помогают тушить пожар на полуострове Атарган

На полуострове Атарган в Ольском городском округе на Колыме продолжается лесной пожар. К борьбе с огнем подключились добровольцы. Об этом сообщила старший научный сотрудник лаборатории ботаники Института биологических проблем севера (ИБПС) Елена Андреянова. Остров находится примерно в 8 км от поселка Ола.

Пока горит только одна сопка, но велики риски, что огонь распространится и дальше, сообщает ИА MagadanMedia со ссылкой на «Вести Магадан». На территории полуострова располагаются сотни видов растений и живых организмов, занесенных в Красную книгу Магаданской области и России. Место пользуется популярностью у туристов и грибников.

Как стало известно 5 октября, в Магадане, в районе мыса Восточного в бухте Батарейной, продолжается ликвидация природного пожара. С огнем борются шесть сотрудников МБУ «Магаданский городской лесхоз». Площадь пожара составляет 55 га. Пожар в районе поселков Сокол и Уптар удалось ликвидировать 2 октября.