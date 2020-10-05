Порядка 60 га леса горит в бухте Батарейной в Магадане

В Магадане в районе мыса Восточного в бухте Батарейной продолжается ликвидация природного пожара. С огнем борются шесть сотрудников МБУ «Магаданский городской лесхоз». Площадь пожара составляет 55 га. Пожар в районе поселков Сокол и Уптар удалось ликвидировать 2 октября.

ИА MagadanMedia уточняет, что с 20 сентября, согласно постановлению городской администрации, на территории Магадана в границах лесного фонда действует режим ЧС.

С того же дня введен особый противопожарный режим. Он предполагает введение запрета на разжигание костров, использование мангалов в лесах и местах отдыха, примыкающих к лесу, проведение сельскохозяйственных палов и сжигание стерни и мусора.

1 сентября сообщалось, что в Магаданской области за две недели выгорело около 900 га леса. Особенно крупные пожары были в районе поселков Уптар и Сокол.