В ОДКБ рассказали о последствиях переброски боевиков из Сирии в Карабах

Переброска боевиков из Сирии в Нагорный Карабах усугубляет напряженность ситуации. Об этом в четверг, 8 октября, заявил журналистам генеральный секретарь Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) Станислав Зась.

По его словам, судить о масштабах переброски боевиков в зону конфликта сложно, но она есть — в Нагорном Карабахе появляются сирийские боевики. В конечном итоге это не идет на пользу нормализации отношений. Это представляет определенный вызов для ОДКБ, считает Зась.

Отвечая на вопрос о том, как будет действовать организация в случае открытого вмешательства Турции в нагорно-карабахский конфликт, Зась предположил, что до этого не дойдет. Он подчеркнул, что любое вмешательство третьих стран в этот процесс деструктивно.

«Вы обратите внимание на взвешенную позицию ОДКБ в этом конфликте, очень осторожную, это делается с той целью, чтобы не навредить переговорному процессу. Мы считаем, что все страны должны придерживаться такой позиции, в том числе и Турция», — цитирует Зася «РИА Новости».

Однако ОДКБ окажет военную помощь Армении в конфликте в Нагорном Карабахе в случае наступления реальной угрозы для ее территориальной целостности или же в случае военного нападения. «Любое государство — член ОДКБ вправе рассчитывать на помощь», — сказал генсек.

В ОДКБ входят Россия, Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия и Таджикистан.

Очередное обострение военного конфликта в Карабахе произошло 27 сентября. Армения и Азербайджан обвинили друг друга в обстрелах и гибели мирного населения.

Армения со своей стороны неоднократно говорила, что на стороне Азербайджана в Карабахе воюют представители Турции. И Анкара, и Баку это опровергали. При этом президент Азербайджана Ильхам Алиев заявлял о наемниках с Ближнего Востока, воюющих за Армению.