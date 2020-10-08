Пикапы Great Wall будут привозить в Россию из Китая

В России возобновляются продажи пикапов Great Wall. Новая модель Wingle 7 появится у дилеров Haval во второй половине октября. Об этом корреспонденту «Известий» сообщил исполнительный директор российского представительства «Хавейл Мотор Рус» Жером Сего.

Представленный два года назад Great Wall Wingle 7 — серьезная модернизация предыдущей модели Wingle, когда-то продававшейся в России. В Китае пикап можно купить в двух вариантах: со стандартной (3050 мм) и удлиненной (3350 мм) колесной базой. Кроме того, год назад была представлена его электрическая версия, способная проехать 300 км на одной зарядке.

На российский рынок Wingle 7 будут поставлять только в длиннобазном варианте с двухрядной кабиной. Двухлитровый дизель (143 л.с.) оснащается только 6-ступенчатой «механикой». Привод полный, подключаемый.

Несмотря на то что у «Хавейл Мотор Рус» есть завод полного цикла в Тульской области, пикапы решено поставлять из Китая. Машины планируют продавать через официальных дилеров Haval и обслуживать там же.

Цены начинаются от 1 млн 749 тыс. рублей, таким образом Wingle 7 дороже «УАЗ Пикап» (949 тыс. рублей) , JAC T6 (1 млн 399 тыс.), но дешевле Mitsubishi L200 (2 млн 289 тыс.).

Жером Сего рассказал, что в следующие три года компания выведет пять новых моделей, однако не уточнил каких. Кроме того, он отметил, что решение о продажах в России электромобилей Ora и премиальных кроссоверов Wey пока не принято.

29 сентября сообщалось, что Haval подписала с Министерством промышленности и торговли РФ специальный инвестиционный контракт (СПИК).