Кузбасские волонтеры помогут доставлять врачей на вызовы к пациентам

Поликлиники в Кемеровской области начали набор волонтеров, которые могли бы на личных автомобилях помогать врачам добираться на вызовы к пациентам на дом. Это делается для того, чтобы медики могли быстрее оказать необходимую медицинскую помощь, сообщает 8 октября ТАСС.

Первым набор добровольцев начал консультативно-диагностический центр в Кемерово, рассказал агентству главврач центра Глеб Калпинский.

«Практически во все поликлиники (консультативно-диагностического центра. — Ред.) такие волонтеры набраны. Активно молодежный парламент Кузбасса откликнулся, молодые ребята с транспортом будут помогать, потому что врачам приходится работать до 10–11 часов вечера», — сказал Калпинский, отметив, что другие медучреждения также начали перенимать опыт центра.

Обычно врачи в регионе добираются на вызовы к пациентам на дом пешком из-за нехватки служебного транспорта для всех участковых терапевтов в амбулаториях. При этом число обращений за медицинской помощью в последнее время значительно увеличилось на фоне пандемии коронавируса.

Подробнее о важности волонтерских инициатив как в обычной жизни, так и в условиях пандемии коронавируса, а также о том, как именно и в каких сферах можно оказывать помощь, читайте в спецпроекте «Известий» «Объединяя усилия».