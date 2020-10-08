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Умер глава Еврейской организации узников фашистских лагерей Зусьман

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Председатель президиума Еврейской организации узников фашистских концлагерей и гетто РУФ Арон Зусьман скончался в возрасте 83 лет. Об этом сообщила пресс-служба главного раввина России Берла Лазара в четверг, 8 октября.

Зусьман, который сам был несовершеннолетним узником лагеря, руководил организацией с 1992 года. По словам Лазара, он ценил покойного как человека, который долгие годы боролся за сохранение исторической правды, увековечение памяти жертв холокоста, за права тех, кто испытал на себе ужасы нацистских лагерей и гетто, передает «Интерфакс».

«Арону Григорьевичу досталось от Бога очень большое задание, и за свою долгую жизнь он выполнил его с честью, став живым примером для многих», — заявил раввин.

Похороны Зусьмана состоятся в пятницу, 9 октября, на новом Востряковском иудейском кладбище в 14:00.

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