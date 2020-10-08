Совет безопасности Киргиизии объявил о решении закрыть границу страны ради безопасности.

Пограничники получили приказ не выпускать из страны высокопоставленных чиновников. При этом Совбез отметил, что местонахождение президента Киргизии Сооронбая Жээнбекова неизвестно. Однако МВД страны не ведёт его поисков.

По факту в Киргизии сейчас полное безвластие, которым решили воспользоваться сразу несколько политических сил. В стране создано три «координационных совета», которые не могут договориться друг с другом. Каждая фракция борется за власть.

Первый такой совет был создан сразу же после захвата Белого дома: его участники считают нелегитимным назначение премьер-министром ранее судимого Садыра Жапарова. Белый дом уже занял второй совет: его участники выступают за полную люстрацию. Третий совет возглавили молодые правозащитники и активисты: они против возвращения во власть старых кадров.

Минувшая ночь в Бишкеке прошла спокойно. Город патрулируют дружинники. В протестах пострадали более тысячи человек, свыше 200 участников беспорядков попали в больницу, один из них погиб.