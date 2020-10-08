Прямой эфир
Сюжет:

Совет безопасности Киргиизии объявил о решении закрыть границу страны

0
Выделить главное
вкл
выкл

Совет безопасности Киргиизии объявил о решении закрыть границу страны ради безопасности.

Пограничники получили приказ не выпускать из страны высокопоставленных чиновников. При этом Совбез отметил, что местонахождение президента Киргизии Сооронбая Жээнбекова неизвестно. Однако МВД страны не ведёт его поисков.

По факту в Киргизии сейчас полное безвластие, которым решили воспользоваться сразу несколько политических сил. В стране создано три «координационных совета», которые не могут договориться друг с другом. Каждая фракция борется за власть.

Первый такой совет был создан сразу же после захвата Белого дома: его участники считают нелегитимным назначение премьер-министром ранее судимого Садыра Жапарова. Белый дом уже занял второй совет: его участники выступают за полную люстрацию. Третий совет возглавили молодые правозащитники и активисты: они против возвращения во власть старых кадров.

Минувшая ночь в Бишкеке прошла спокойно. Город патрулируют дружинники. В протестах пострадали более тысячи человек, свыше 200 участников беспорядков попали в больницу, один из них погиб.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020