Прямой эфир

Путин выразил соболезнования родным экс-сенатора Долгих

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования родным и близким бывшего сенатора Владимира Долгих в связи с его кончиной. Телеграмма опубликована в четверг, 8 октября, на сайте Кремля.

«Владимир Иванович прожил большую, достойную жизнь и всегда — и в начале профессионального пути, и уже будучи видным государственным деятелем — оставался верен своим нравственным принципам и идеалам. Владимир Иванович Долгих не боялся трудностей и никогда не отступал, стремился во всем быть максимально полезным Родине, чувствовал личную сопричастность к ее судьбе», — говорится в тексте.

Президент отметил, что Долгих после школы ушел добровольцем в Красную армию во время Великой Отечественной войны, где героически проявил себя. Также глава государства подчеркнул, что бывший сенатор внес огромный вклад в развитие национальной промышленности и занимался востребованной общественной деятельностью.

О смерти Долгих стало известно ранее в этот же день. Председатель Московского городского совета ветеранов, депутат Госдумы VI созыва, бывший сенатор и кандидат в члены политбюро ЦК КПСС скончался в Москве на 96-м году жизни.

Долгих окончил Иркутский горно-металлургический институт, работал инженером-металлургом. В 1960-е возглавил Норильский горно-металлургический комбинат.

С 1969 по 1972 год возглавлял Красноярский край. С 1971 по 1989 год являлся членом ЦК КПСС, секретарем ЦК и кандидатом в члены Политбюро. В те же годы он заведовал отделом тяжелой промышленности и энергетики, курировал такие направления, как черная и цветная металлургия, геология, нефтяная, газовая и угольная промышленность, Государственный горнотехнический надзор и другие.

После распада СССР занимался модернизацией экономики и общественной деятельностью. В 2000-е был членом совета директоров «Норильского никеля», председательствовал в Московском городском совете ветеранов и Общественном совете столицы.

В 2011–2013 годах был депутатом Госдумы, затем членом Совфеда.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020