Путин выразил соболезнования родным экс-сенатора Долгих

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования родным и близким бывшего сенатора Владимира Долгих в связи с его кончиной. Телеграмма опубликована в четверг, 8 октября, на сайте Кремля.

«Владимир Иванович прожил большую, достойную жизнь и всегда — и в начале профессионального пути, и уже будучи видным государственным деятелем — оставался верен своим нравственным принципам и идеалам. Владимир Иванович Долгих не боялся трудностей и никогда не отступал, стремился во всем быть максимально полезным Родине, чувствовал личную сопричастность к ее судьбе», — говорится в тексте.

Президент отметил, что Долгих после школы ушел добровольцем в Красную армию во время Великой Отечественной войны, где героически проявил себя. Также глава государства подчеркнул, что бывший сенатор внес огромный вклад в развитие национальной промышленности и занимался востребованной общественной деятельностью.

О смерти Долгих стало известно ранее в этот же день. Председатель Московского городского совета ветеранов, депутат Госдумы VI созыва, бывший сенатор и кандидат в члены политбюро ЦК КПСС скончался в Москве на 96-м году жизни.

Долгих окончил Иркутский горно-металлургический институт, работал инженером-металлургом. В 1960-е возглавил Норильский горно-металлургический комбинат.

С 1969 по 1972 год возглавлял Красноярский край. С 1971 по 1989 год являлся членом ЦК КПСС, секретарем ЦК и кандидатом в члены Политбюро. В те же годы он заведовал отделом тяжелой промышленности и энергетики, курировал такие направления, как черная и цветная металлургия, геология, нефтяная, газовая и угольная промышленность, Государственный горнотехнический надзор и другие.

После распада СССР занимался модернизацией экономики и общественной деятельностью. В 2000-е был членом совета директоров «Норильского никеля», председательствовал в Московском городском совете ветеранов и Общественном совете столицы.

В 2011–2013 годах был депутатом Госдумы, затем членом Совфеда.