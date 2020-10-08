Умер бывший депутат Госдумы и сенатор Владимир Долгих

Председатель Московского городского совета ветеранов, депутат Госдумы VI созыва, бывший сенатор и кандидат в члены политбюро ЦК КПСС Владимир Долгих скончался в Москве на 96-м году жизни. Об этом сообщили в четверг, 8 октября, в пресс-службе городского Совета ветеранов.

«Да, это действительно так, сегодня умер Владимир Иванович Долгих. Вместе с ним ушла целая эпоха», — говорится в сообщении.

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко выразила соболезнования в связи со смертью Долгих. Об этом сообщила пресс-служба верхней палаты парламента.

«Владимир Иванович был авторитетным и видным государственным деятелем, ответственным политиком, всю жизнь посвятившим служению России, которую он героически защищал в годы Великой Отечественной войны (ВОВ). Нельзя переоценить его вклад в социально-экономическое развитие Красноярского края, наращивание потенциала и становление топливно-энергетического комплекса региона, отстаивание интересов столицы и ее жителей», — цитирует сообщение агентство городских новостей «Москва».

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что Долгих был для него старшим наставником и другом.

«Всю свою жизнь Владимир Иванович посвятил служению стране, Москве, людям», — приводит его слова RT.

Долгих был участником ВОВ. Окончил Иркутский горно-металлургический институт, работал инженером-металлургом. В 1960-е возглавил Норильский горно-металлургический комбинат.

С 1969 по 1972 год возглавлял Красноярский край. С 1971 по 1989 год являлся членом ЦК КПСС, секретарем ЦК и кандидатом в члены Политбюро. В те же годы заведовал отделом тяжелой промышленности и энергетики, курировал такие направления, как черная и цветная металлургия, геология, нефтяная, газовая и угольная промышленность, Государственный горнотехнический надзор и другие.

После распада СССР занимался модернизацией экономики и общественной деятельностью. В 2000-е был членом совета директоров «Норильского никеля», председательствовал в Московском городском совете ветеранов и Общественном совете столицы.

В 2011–2013 годах был депутатом Госдумы, затем членом Совфеда.