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Бизнесмена задержали по подозрению в убийстве двух компаньонов в Подмосковье

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В Московской области правоохранители задержали 64-летнего предпринимателя по подозрению в убийстве двух бизнесменов-компаньонов. Об этом в четверг 8 октября, сообщает пресс-служба столичного Следственного управления СК России.

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По данным ведомства, 6 октября в правоохранительные органы Звенигорода поступило сообщение об исчезновении бизнесмена. Об этом заявили его родственники, уточнив место, куда последний раз направлялся мужчина.

В ходе разыскных мероприятий была обнаружена машина пропавшего, около которой находились две стреляные гильзы и были заметны следы волочения. По данному факту следователи возбудили уголовное дело по статье «Убийство». После этого им удалось установить местонахождения тела мужчины. Как оказалось, его сбросили в колодец, расположенный на земельном участке в Одинцово. При этом в том же колодце нашли еще одно тело, которое принадлежит компаньону коммерсанта. На нем остались следы от огнестрельных ранений.

«Основной рассматриваемой версией является убийство, совершенное на почве конфликта из-за земельного участка», — уточнили в ведомстве.

В настоящий момент следствие по делу о гибели мужчин продолжается. Подозреваемому в ближайшее время предъявят обвинение и будет решен вопрос об избрании ему меры пресечения. Как отметили в СК, следствие будет ходатайствовать о заключении его под стражу.

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