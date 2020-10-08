Журналист NYT заявил об обнаружении в Азербайджане истребителей F-16

Журналист-расследователь американской газеты New York Times Кристиан Триберт заявил об обнаружении на территории аэропорта в азербайджанской Гяндже двух истребителей F-16. Об этом он сообщил на своей странице в Twitter.

К своему посту Триберт прикрепил спутниковый снимок компании Planet Labs от 3 октября. По предположению журналиста, истребители могут принадлежать военно-воздушным силам Турции. Также на фото он определил грузовой самолет CN-235, отмечает «Газета.ру».

Тип самолета расследователь установил, по визуальным характеристикам нескольких самолетов, в том числе МиГ-21, МиГ-29, Су-25, Л-39, которые эксплуатируются в Азербайджане.

«Истребители F-16 могут свидетельствовать об усилении участия более крупной державы — Турции — в возобновлении боевых действий между Арменией и Азербайджаном из-за Нагорного Карабаха», — подчеркнул он.

Также к записи журналист прикрепил заявление пресс-секретаря Минобороны Армении Шушан Степанян, что турецкий F-16 сбил армянский штурмовик Су-25, пилот погиб.

Турция опровергла эти сообщения, отметив, что пока не видит причин отправлять военных в Карабах. Баку также отрицает использование F-16 в карабахском конфликте.

5 октября премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил в интервью газете The New York Times, что выразил советнику президента США Дональда Трампа недовольство в связи с «использованием Турцией против Карабаха» истребителей F-16.

Очередное обострение военного конфликта в Карабахе произошло 27 сентября. Армения и Азербайджан обвинили друг друга в обстрелах и гибели мирного населения.