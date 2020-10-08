Жители Самары добились сноса шумозащитных экранов на одном из шоссе

Жители Самары добились демонтажа шумозащитных экранов с Новокуйбышевского шоссе. Эти конструкции могли перекрыть проезды к домам. Граждане обратились за помощью к депутату Госдумы Александру Хинштейну.

Как рассказал региональный министр транспорта и автомобильных дорог Иван Пивкин, реконструкция Новокуйбышевского шоссе облегчит связь Куйбышевского района с центром Самары. На участке от Фрунзенского моста до пересечения с федеральной трассой дорога будет шестиполосной, а далее предлагается запустить четыре полосы.

Противошумное ограждение уберут, съезды с придомовых территорий на дорогу предусмотрят, пишет НИА «Самара».

7 октября сообщалось, что в Самаре на 40–50% готов мостовой переход через реку Сок. Полноценное четырехполосное движение по нему должны открыть осенью 2021 года.