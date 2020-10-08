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СК проверит обстоятельства смерти женщины после пластической операции в Москве

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Следователи проверяют обстоятельства смерти пациентки в одной из частных столичных клиник пластической хирургии. Об этом в четверг, 8 октября, сообщает пресс-служба главного следственного управления Следственного комитета России по городу Москве.

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«В рамках проверки следователи дадут правовую оценку происшествию на предмет наличия признаков преступления, предусмотренного ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности и повлекшее по неосторожности причинение смерти). По результатам проверки будет принято процессуальное решение», — уточнили в ведомстве.

Ведомство также направило запрос на проведение проверки оказания медицинской помощи клиникой в Росздравнадзор.

По версии следствия, накануне 45-летняя женщина почувствовала себя плохо в палате частной клиники пластической хирургии на улице Большая Молчановка. За день до этого ей было проведено запланированное операционное вмешательство. Несмотря на предпринятые реанимационные действия, женщина умерла.

Об инциденте стало известно накануне. По данным РЕН ТВ, пациентка из подмосковного Егорьевска умерла из-за тромбоэмболии.

По факту смерти женщины Московская прокуратура начала проверку. Прокуроры намерены проверить соблюдение медучреждением требований законодательства об охране жизни и здоровья граждан, имелась ли у клиники лицензия, а также установить качество и безопасность услуг, которые оказывала клиника.

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