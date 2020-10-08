Прямой эфир

В Москве женщина умерла после операции в частной клинике

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Московская прокуратура начала проверку по факту смерти пациентки в одной из частных клиник. Об этом в среду, 7 октября, РЕН ТВ сообщила представитель ведомства Людмила Нефедова.

Прокуроры намерены проверить соблюдение медучреждением требований законодательства об охране жизни и здоровья граждан, имелась ли у клиники лицензия, а также установить качество и безопасность услуг, которые оказывала клиника.

Нефедова отметила, что меры прокурорского реагирования примут при наличии оснований, пишет «Москва 24».

Тело женщины обнаружили в палате частной клинике на улице Большая Молчановка 7 октября. Предположительно, 45-летняя женщина из подмосковного Егорьевска умерла из-за тромбоэмболии.

7 октября сообщалось, что московские следователи проверяют информацию СМИ об обнаружении у женщины раковой опухоли в полости рта после платной установки брекетов и пластин для выравнивания зубов.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020