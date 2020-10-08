В Москве женщина умерла после операции в частной клинике

Московская прокуратура начала проверку по факту смерти пациентки в одной из частных клиник. Об этом в среду, 7 октября, РЕН ТВ сообщила представитель ведомства Людмила Нефедова.

Прокуроры намерены проверить соблюдение медучреждением требований законодательства об охране жизни и здоровья граждан, имелась ли у клиники лицензия, а также установить качество и безопасность услуг, которые оказывала клиника.

Нефедова отметила, что меры прокурорского реагирования примут при наличии оснований, пишет «Москва 24».

Тело женщины обнаружили в палате частной клинике на улице Большая Молчановка 7 октября. Предположительно, 45-летняя женщина из подмосковного Егорьевска умерла из-за тромбоэмболии.

7 октября сообщалось, что московские следователи проверяют информацию СМИ об обнаружении у женщины раковой опухоли в полости рта после платной установки брекетов и пластин для выравнивания зубов.