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Замдиректора школы на Камчатке заподозрили в насилии над третьеклассницей

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Замдиректора одной из сельских школ Камчатского края заподозрили в надругательстве над третьеклассницей. Об этом в четверг, 8 октября, сообщает пресс-служба регионального Следственного управления СК.

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По версии следствия, мужчина совершил насильственные действия сексуального характера в отношении девочки, находясь с ней в одном из школьных классов.

Возбуждено уголовное дело по п. «б» ч. 4 ст. 132 УК РФ («Иные насильственные действия сексуального характера, совершенные в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста»).

Подозреваемый уже задержан и отправлен под стражу.

«В ходе следствия, в том числе будет проведена судебная экспертиза с целью установления наличия у мужчины сексуального расстройства в виде педофилии», — уточнили в ведомстве.

В настоящий момент следователи устанавливают все обстоятельства инцидента.

Ранее в октябре в развращении несовершеннолетней воспитанницы заподозрили тренера школы олимпийского резерва по стрельбе имени Клименко в Крыму. По версии следствия, инцидент произошел в раздевалке школы. Возбуждено уголовное дело, мужчина задержан.

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