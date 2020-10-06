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Крымского тренера заподозрили в развращении ученицы

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Уголовное дело по статье о развратных действиях возбудили в отношении тренера школы олимпийского резерва по стрельбе имени Клименко в Крыму. Об этом телеканалу «360» в понедельник, 5 октября, рассказал источник в правоохранительных органах.

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По версии следователей, вечером 29 сентября тренер совершил «развратные действия в отношении несовершеннолетней воспитанницы» в раздевалке учебного заведения в Симферополе. В настоящее время мужчина задержан.

По данным источника телеканала, потерпевшей девочке 13 лет, а педагогу — 69 лет. Уточняется, что ранее мужчина не был судим. В 2019 году его признали лучшим тренером по пулевой стрельбе в Крыму. Другие подробности телеканал не приводит.

Как пишет сайт kp.ru со ссылкой на пресс-службу СК России по Крыму и Севастополю, мужчина зашел в раздевалку к своей ученице и, не применяя насилия, «совершил развратные действия». Девочка «из объятий» пожилого учителя сумела вырваться, о произошедшем все рассказала маме. У задержанного педагога в телефоне следователи нашли фотоснимки неприличного содержания.

В настоящее время следователи выясняют, был ли это единичный эпизод. Тренеру спортшколы может грозить до 8 лет лишения свободы.

22 сентября сообщалось, что политическая партия «Справедливая Россия» (СР) готовит проект закона о химической кастрации за педофилию и смертной казни за убийство детей.

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