Лодка с рыбаками перевернулась на реке в Хабаровском крае

Спасатели искали трех человек с перевернувшейся лодки на реке Хор в Хабаровском крае. Один рыбак сам выплыл на косу.

В четверг утром пять сотрудников Дальневосточного регионального поисково-спасательного отряда МЧС России выехали в поселок Бичевая района им. Лазо, сообщает ИА AmurMedia. По данным пресс-службы СУ СКРФ по региону, в ходе проведенных мероприятий было обнаружено тело одного рыбака, местонахождение третьего мужчины пока не установлено.

В Приозерском районе Ленинградской области 6 сентября перевернулась лодка с тремя отдыхающими. Сообщение о происшествии на реке Вуокса рядом с базой отдыха «Зеленый мыс» поступило в 19:15. Двоих мужчин удалось вытащить, им была оказана медицинская помощь. Третьего туриста найти не удалось.