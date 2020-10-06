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В Ленобласти перевернулась лодка с тремя туристами

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В Приозерском районе Ленинградской области во вторник, 6 сентября, перевернулась лодка с тремя отдыхающими. Об этом сообщает 78.ru.

По информации источника портала в экстренных службах, сообщение о происшествии на реке Вуокса рядом с базой отдыха «Зеленый мыс» поступило в 19:15. Трое мужчин оказались в воде, после того как их лодка перевернулась.

Двоих удалось вытащить, им была оказана медицинская помощь. Третьего туриста найти не удалось. На месте работают сотрудники аварийно-спасательного формирования и дежурят медики.

24 сентября в Коми на реке Сысола перевернулась лодка с двумя рыбаками. Один рыбак выплыл, о судьбе второго неизвестно.

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