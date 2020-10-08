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Асад назвал приоритеты в военном сотрудничестве с Россией

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Сирия в военном сотрудничестве с Россией не ведет речь обязательно о ракетах, в этой области могут быть и другие приоритеты. Об этом 8 октября заявил президент Сирии Башар Асад.

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«Могут быть в настоящее время и другие приоритеты в том, что касается борьбы «на земле». У нас есть полномасштабный план, но мы должны действовать в соответствии с приоритетами», — сказал он в интервью «РИА Новости».

Так сирийский лидер ответил на вопрос о заинтересованности Дамаска в поставках российских зенитно-ракетных комплексов С-300 или С-400.

По словам Асада, обычно Сирия не говорит о деталях своих военных планов. В настоящее время обсуждается модернизация сирийской армии во всех аспектах, добавил он.

В этом же интервью Асад рассказал о планах встретиться с президентом России Владимиром Путиным, с которым в настоящее время он находится в постоянном контакте по телефону.

В сентябре в Дамаск с визитом прибыл министр иностранных дел РФ Сергей Лавров Это первый его визит в Сирию с февраля 2012 года. По итогам переговоров высокопоставленный дипломат заявил, что сохраняющиеся в Сирийской Арабской Республике очаги террористов будут полностью ликвидированы. Стороны констатировали, что ситуация «на земле» в республике стабилизировалась.

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