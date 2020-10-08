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Асад заявил о планах встретиться с Путиным

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Президент Сирии Башар Асад заявил, что планирует встретиться с российским лидером Владимиром Путиным, с которым в настоящее время он находится в постоянном контакте по телефону. Об этом он рассказал в интервью «РИА Новости», опубликованном в четверг, 8 октября.

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«Мы находимся в постоянном контакте (с Владимиром Путиным. — Ред.) — главным образом по телефону — всякий раз, когда что-то происходит или есть необходимость в беседе. Конечно, мы продолжим общаться и, конечно, встретимся в будущем, но это зависит от политической ситуации в Сирии», — пояснил Асад.

Сирийский лидер добавил, что в ближайшее время беседы будут проходить по телефону, так как весь мир парализован пандемией коронавируса.

Накануне Асад сообщил, что Сирия намерена запросить поставки российской вакцины от COVID-19.

7 сентября в Дамаск с визитом прибыл министр иностранных дел РФ Сергей Лавров Это первый его визит в Сирию с февраля 2012 года. По итогам переговоров российский министр заявил, что сохраняющиеся в Сирийской Арабской Республике очаги террористов будут полностью ликвидированы. Стороны констатировали, что ситуация «на земле» в республике стабилизировалась.

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