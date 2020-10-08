Степанакерт оказался частично обесточен после обстрелов

В столице непризнанной Нагорно-Карабахской Республики (НКР) Степанакерте утром 8 октября частично отключено электричество после обстрелов города. В районе электроподстанции виден дым.

Около 5:00 по местному времени (4:00 мск) в карабахской столице прогремело несколько взрывов. На протяжении 15 минут работала сирена воздушной тревоги, пишет «РИА Новости».

Большая часть населения предпочитает ночевать в подвалах и бомбоубежищах.

Ранее в этот день корреспондент «Известий» сообщил, что в минувшую ночь в Степанакерте прогремела серия мощных взрывов. По предварительным данным, по центру города было нанесено по меньшей мере четыре мощных удара, работала сирена воздушной тревоги.

Очередное обострение конфликта в Карабахе произошло 27 сентября. Армения и Азербайджан обвинили друг друга в обстрелах и гибели мирного населения.

Россия, Франция, США и ООН призвали стороны к прекращению огня и мирному урегулированию. При этом Турция и Украина выразили поддержку Баку.

Конфликт в Карабахе начался в феврале 1988 года, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из состава Азербайджанской ССР. В ходе вооруженного противостояния в 1992–1994 годах Баку потерял контроль над регионом и семью прилегающими к нему районами.