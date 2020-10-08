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Психолог объяснила тайны сновидений

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Почему одни сны люди помнят, а другие забывают и что означают ночные видения рассказала в четверг, 8 октября, в интервью радио Sputnik трансперсональный психолог Дарья Нелединская.

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Как объяснила специалист, спит только наше физическое тело, а наше подсознание продолжает работать и посылает нам некий сигнал, знак или подсказку.

«Для каждого человека эта информация абсолютно индивидуальная. Если приснился какой-то сон, после которого возникает неприятное ощущение, я рекомендую прислушаться к себе. Обратиться к себе и попробовать расшифровать, что это значит лично для вас», — отметила психолог.

При этом Нелединская считает, что для трактовки образов из сновидений не надо обращаться к сонникам, поскольку каждый человек индивидуален и воспринимать все увиденное во сне напрямую не стоит. Возможно, это были какие-то знаки или подсказки, а может быть и предупреждения.

«Если приснился негатив, не нужно стараться избавиться от этого. Когда мы от чего-то хотим избавиться, мы, наоборот, закапываем это в себе, и получается, что негатив нас начинает разрушать изнутри. Нужно прислушаться к себе и постараться понять, почему я испытываю такие эмоции, что произошло, какие мои ощущения в данный момент, о чем мне сигналит мое я», — советует эксперт.

По ее словам, существует две причины почему люди не помнят свои сны. Первая — у человека плохо развита интуиция и вторая — человек не доверяет себе на сто процентов, у него нет связи с собой. Однако, заключила Нелединская, переживать из-за этого не стоит, просто это особенность личности.

В сентябре нейробиологи из Калифорнийского университета впервые показали изменение функции сна с возрастом и рассказали о влиянии глубокого сна на организм.

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