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Бархатный сезон на курортах РФ продолжится до следующей недели

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Главный специалист Гидрометцентра Марина Макарова, сообщила, что бархатный сезон на курортах России продолжится еще как минимум до начала-середины следующей недели.

По ее словам, температура воды в районе Черноморского побережья будет около 20–23 градусов тепла, передает ТАСС в четверг, 8 октября.

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«В Евпатории температура воды 20 градусов, в Анапе, Феодосии, Алуште, Ялте — 22 градуса, в Геленджике, Туапсе, Сочи — 23 градуса. Пока что тепло, антициклон. Получается, что в этом году сезон еще продолжается», — рассказала метеоролог.

Макарова добавила, что в ближайшие дни на курортах ожидается усиление ветра.

«Ветерок там есть. Он будет какой-то дискомфорт создавать, температура по ощущениям будет пониже. Местами порывы будут 15–20 м/с, но в выходные уже без ветра», — сказала она.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд сообщал, что бархатный сезон на российских курортах продлится дольше обычного примерно на 10 дней, до начала октября.

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