В Дарвиновском музее выставили чучело «аллигатора Гитлера»

В Москве в Дарвиновском музее выставили чучело аллигатора Сатурна. Об этом в среду, 7 октября, сообщили в пресс-службе учреждения.

Рептилия умерла веной 2020 года в возрасте 84 лет. За свою жизнь, как отмечают в музее, аллигатор повидал немало знаменитых людей.

«По легенде он видел Гитлера, чудом выжил после бомбежки Берлинского зоопарка, три года скитался по улицам города и пережил распад СССР», — приводит слова представителя музея телеканал «Звезда».

Отмечается, что после того, как аллигатор попал в Москву, его сначала звали Гитлером, но позднее решили переименовать. Чучело можно увидеть в центральном зале Дарвиновского музея до 11 октября.

Сатурн родился примерно в 1936 году в США, откуда почти сразу же был доставлен в Берлинский зоопарк. После бомбардировки в ноябре 1943 года он оттуда сбежал. Дальнейшая его судьба неизвестна до тех пор, пока в 1946 году его не нашли британские солдаты и передали в Москву. Практически сразу после этого возникла легенда о том, что на самом деле он был в коллекции Гитлера, а не в зоопарке.