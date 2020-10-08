Прямой эфир

В Дарвиновском музее выставили чучело «аллигатора Гитлера»

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Москве в Дарвиновском музее выставили чучело аллигатора Сатурна. Об этом в среду, 7 октября, сообщили в пресс-службе учреждения.

Рептилия умерла веной 2020 года в возрасте 84 лет. За свою жизнь, как отмечают в музее, аллигатор повидал немало знаменитых людей.

«По легенде он видел Гитлера, чудом выжил после бомбежки Берлинского зоопарка, три года скитался по улицам города и пережил распад СССР», — приводит слова представителя музея телеканал «Звезда».

Отмечается, что после того, как аллигатор попал в Москву, его сначала звали Гитлером, но позднее решили переименовать. Чучело можно увидеть в центральном зале Дарвиновского музея до 11 октября.

Сатурн родился примерно в 1936 году в США, откуда почти сразу же был доставлен в Берлинский зоопарк. После бомбардировки в ноябре 1943 года он оттуда сбежал. Дальнейшая его судьба неизвестна до тех пор, пока в 1946 году его не нашли британские солдаты и передали в Москву. Практически сразу после этого возникла легенда о том, что на самом деле он был в коллекции Гитлера, а не в зоопарке.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020