Несколько человек пострадали в результате взрыва на юго-западе Сирии

Несколько человек пострадали в результате взрыва в городе Дераа на юго-западе Сирии. Об этом сообщило сирийское агентство SANA в четверг, 8 октября.

По предварительным данным, инцидент произошел в районе ас-Сабиль в центре города.

7 октября сообщалось, что подразделения сирийской армии вступили в бой с террористами из группировки ИГ (запрещена в России) в окрестностях города Сальмия на востоке провинции Хама.

18 сентября сообщалось, что террористы подорвали заминированный автомобиль на площади в городе Босра на юге Сирии. 12 сентября взрыв прогремел в сирийском городе Рас-эль-Айн в районе крупного торгового центра. Его жертвами стали четыре человека, еще пятеро получили серьезные ранения.