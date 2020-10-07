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Армия Сирии вступила в бой с террористами на востоке провинции Хама

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Подразделения сирийской армии отражает атаку террористов из группировки ИГ (запрещена в России) в окрестностях города Сальмия на востоке провинции Хама. Об этом в среду, 7 октября, сообщает ТАСС со ссылкой на телеканал «Аль-Ихбария».

По его информации, боевики атаковали позиции правительственных сил рядом с поселками Эль-Фасида и Тувейнан возле горной гряды Джибаль-Танахидж. Данных о потерях сторон не приводится.

Террористы заметно активизировали свои вылазки на востоке Хамы и в соседней провинции Ракка за последние два месяца. Они минировали дороги и устраивали засады на пути движения военно-транспортных колонн к югу от Евфрата, в результате погибли 48 сирийских военнослужащих.

18 сентября сообщалось, что террористы подорвали заминированный автомобиль на площади в городе Босра на юге Сирии. 12 сентября взрыв прогремел в сирийском городе Рас-эль-Айн в районе крупного торгового центра. Его жертвами стали четыре человека, еще пятеро получили серьезные ранения.

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