Во время переписи участников посчитают на основе геоданных
Росстат планирует использовать данные от операторов мобильной связи в качестве одного из источников во время Всероссийской переписи населения, рассказал в интервью «Известиям» руководитель Росстата Павел Малков.
«На основе геоданных от операторов мобильной связи мы посчитаем количество людей в разрезе муниципальных образований — на уровне муниципальных районов и городских округов. Будет заказана соответствующая работа», — пояснил он.
По словам главы Росстата, это позволит верифицировать данные, полученные традиционными способами.
Подробнее — в эксклюзивном интервью «Известиям»: