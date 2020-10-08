Во время переписи участников посчитают на основе геоданных

Росстат планирует использовать данные от операторов мобильной связи в качестве одного из источников во время Всероссийской переписи населения, рассказал в интервью «Известиям» руководитель Росстата Павел Малков.

«На основе геоданных от операторов мобильной связи мы посчитаем количество людей в разрезе муниципальных образований — на уровне муниципальных районов и городских округов. Будет заказана соответствующая работа», — пояснил он.

По словам главы Росстата, это позволит верифицировать данные, полученные традиционными способами.

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