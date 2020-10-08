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Специалисты назвали уязвимость медицинских масок

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Специалисты обнаружили, что влажные медицинские маски теряют свою эффективность, эта проблема стоит особенно остро осенью, когда выпадает много дождей. Об этом сообщает Daily Star.

По утверждению экспертов, вода ограничивает поток воздуха, что способствует уязвимости средств индивидуальной защиты.

Бывший представитель программы Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по борьбе с раком Кэрол Сикора отметила, что влага делает медицинские маски пористыми и все типы таких средств теряют свою защитную функцию. Она посоветовала их чаще менять, особенно в сырую и влажную погоду, ее также поддержал профессор генетической эпидемиологии Тим Спектор подчеркнувший, что очень важно, чтобы маски оставались сухими.

4 октября врач-терапевт Лариса Алексеева рассказала, что неправильное использование медицинских масок может не только сделать их бесполезными, но и опасными.

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