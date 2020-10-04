Врач назвала опасность использования медицинских масок

Врач-терапевт Лариса Алексеева рассказала «Вечерней Москве», что неправильное использование медицинских масок может не только сделать их бесполезными, но и опасными. Интервью опубликовано 4 октября.

«Больше всего я боюсь масок. Ведь если кто-то чихнет на тебя на уровне лица, то обязательно попадет на внешнюю ее сторону, которая сразу становится очень опасной. У нас ведь есть очень много людей, как я их называю, неэффективных носителей масок, которые используют одни и те же повязки по 10–15 дней, а то и дольше», — отметила врач.

По ее словам, когда таким людям становится неудобно, они «всей ладонью хватают маску, сворачивают и убирают в карман», а затем трогают лицо. Эту же маску они снимают и надевают несколько раз, после этого несут ее домой, где «вирусу в тепле и влаге еще комфортнее». Алексеева отметила, что это очень опасно.

Врач также добавила, что для того, чтобы медицинская маска не стала источником повышенной опасности, ее нужно носить не дольше двух часов, после чего аккуратно снимать, не дотрагиваясь до внешней части, а утилизировать, только поместив в пакет и герметично его закрыв.

Ранее в этот же день сообщалось, что вирусологи оценили прогноз о следующем всплеске COVID-19 в России. По словам Алексея Аграновского, коронавирус, по всей вероятности, останется надолго. При этом следующий всплеск заболеваемости в России может произойти весной 2021 года, однако он будет слабее предыдущих.

По мнению специалиста из НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Анатолия Альтштейна, пока рано делать такие выводы. Однако вирусолог признал, что раньше придерживался такой же версии, как его коллега.