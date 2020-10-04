Прямой эфир

Врач назвала опасность использования медицинских масок

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Врач-терапевт Лариса Алексеева рассказала «Вечерней Москве», что неправильное использование медицинских масок может не только сделать их бесполезными, но и опасными. Интервью опубликовано 4 октября.

Маска, я тебя не знаю: москвичи игнорируют средства защиты от вируса
Тем временем из-за ухудшения эпидемической обстановки в столице опять открываются «ковидные» корпуса

«Больше всего я боюсь масок. Ведь если кто-то чихнет на тебя на уровне лица, то обязательно попадет на внешнюю ее сторону, которая сразу становится очень опасной. У нас ведь есть очень много людей, как я их называю, неэффективных носителей масок, которые используют одни и те же повязки по 10–15 дней, а то и дольше», — отметила врач.

По ее словам, когда таким людям становится неудобно, они «всей ладонью хватают маску, сворачивают и убирают в карман», а затем трогают лицо. Эту же маску они снимают и надевают несколько раз, после этого несут ее домой, где «вирусу в тепле и влаге еще комфортнее». Алексеева отметила, что это очень опасно.

Врач также добавила, что для того, чтобы медицинская маска не стала источником повышенной опасности, ее нужно носить не дольше двух часов, после чего аккуратно снимать, не дотрагиваясь до внешней части, а утилизировать, только поместив в пакет и герметично его закрыв.

Ранее в этот же день сообщалось, что вирусологи оценили прогноз о следующем всплеске COVID-19 в России. По словам Алексея Аграновского, коронавирус, по всей вероятности, останется надолго. При этом следующий всплеск заболеваемости в России может произойти весной 2021 года, однако он будет слабее предыдущих.

По мнению специалиста из НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Анатолия Альтштейна, пока рано делать такие выводы. Однако вирусолог признал, что раньше придерживался такой же версии, как его коллега.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020