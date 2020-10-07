Испания и Португалия подадут заявку на проведение ЧМ-2030 по футболу

Федерации футбола Испании и Португалии подписали соглашение о выдвижении совместной заявки на проведение чемпионата мира по футболу 2030 года. Об этом на своем сайте сообщила пресс-служба Королевской испанской футбольной федерации (RFEF) в среду, 7 октября.

Соглашение также касается сотрудничества по вопросам развития футбола в обеих странах. Президент RFEF Луис Рубиалес заявил, что данный документ является важным шагом не только для общего проекта федераций, но и для стран.

Также он отметил, что спорт является «великолепным инструментом», который придает силу и волю для преодоления трудностей и отметил, что федерация идет рука об руку с коллегами из Португалии.

Чемпионат мира 2022 года должен пройти в Катаре с 21 ноября по 18 декабря, мировое первенство 2026 года примут Мексика, США и Канада.