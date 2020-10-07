Пашинян заявил о попавших в «ловушку» азербайджанских военных

Премьер-министр Армении Никол Пашинян рассказал, что азербайджанские военные в Карабахе попали в «ловушку». Об этом он сообщил в интервью РБК в среду, 7 октября.

По словам политика, армянские и карабахские военачальники заманили военный корпус Азербайджана в коридор, сымитировав отступление на юге непризнанной Нагорно-Карабахской Республики (НКР).

«Буквально в эти секунды этот корпус получает сокрушительные удары. И я думаю, что это будет ключевой момент всей операции», — сказал Пашинян.

Накануне пресс-секретарь президента Арцаха (армянское название Карабаха) Ваграм Погосян также заявил, что армия обороны НКР уничтожила около 200 азербайджанских военных, поймав в «ловушку» с помощью тактического отступления.

В свою очередь, президент Азербайджана Ильхам Алиев в этот же день заявил о взятии трех сел и ряде стратегических высот в зоне конфликта 5 октября.

Очередное обострение конфликта в Карабахе произошло 27 сентября. Армения и Азербайджан обвинили друг друга в обстрелах и гибели мирного населения.

Армения неоднократно заявляла, что на стороне Азербайджана в боях участвует Турция. Анкара и Баку эту информацию опровергают, при этом турецкие власти выражали готовность оказать Азербайджану любую помощь при запросе.

Россия, Франция, США и ООН призвали стороны к прекращению огня и мирному урегулированию. При этом Турция и Украина выразили поддержку Баку.

В 1988 году Нагорно-Карабахская автономная область Азербайджана, населенная в основном армянами, объявила о выходе из состава этой республики ССР. В ходе вооруженного противостояния Баку потерял контроль над регионом и семью прилегающими к нему районами.