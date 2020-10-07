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Советник Трампа назвал примером сотрудничество РФ и США по Карабаху

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Переговоры по урегулированию ситуации в Нагорном Карабахе являются примером сотрудничества между Россией и США. Об этом во время выступления перед студентами Университета штата Невада в Лас-Вегасе сообщил помощник президента США по национальной безопасности Роберт О'Брайен в среду, 7 октября.

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Он указал на то, что между Москвой и Вашингтоном наблюдаются фундаментальные различия, однако существуют области, а которых страны могут работать совместно. О'Брайен подчеркнул, что сейчас такой областью стал конфликт в Нагорном Карабахе. Он также добавил, что США и Россия сопредседательствуют в Минской группе, занимая одну сторону и пытаясь вернуть мир в регион, пишет ТАСС.

Очередное обострение конфликта в Карабахе произошло 27 сентября. Армения и Азербайджан обвинили друг друга в обстрелах и гибели мирного населения.

Армения неоднократно заявляла, что на стороне Азербайджана в боях участвует Турция. Анкара и Баку эту информацию опровергают, при этом турецкие власти выражали готовность оказать Азербайджану любую помощь при запросе.

Россия, Франция, США и ООН призвали стороны к прекращению огня и мирному урегулированию. При этом Турция и Украина выразили поддержку Баку.

Конфликт в Карабахе начался в феврале 1988 года, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из состава Азербайджанской ССР. В ходе вооруженного противостояния в 1992–1994 годах Азербайджан потерял контроль над регионом и семью прилегающими к нему районами.

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