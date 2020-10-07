Первый в стране Центр уличного баскетбола создали в Туле

В Туле на улице Демонстрации открылся первый в России Центр уличного баскетбола по стандартам Международной федерации баскетбола.

Территория рядом со сквером Памяти воинов-интернационалистов включает баскетбольную площадку, пять стритбольных площадок с акриловым покрытием, переносными и стационарными трибунами, воркаут-зону с тренажёрным оборудованием. Тут планируют проводить Чемпионаты, Первенства и Кубки России по баскетболу и стритболу. Об этом сообщает ИА «Тульские известия».

Ранее на улице Галкина в Туле появилось новое молодежное пространство «ЛаунжZONA». Оно располагается на территории центра неформального образования и психологической помощи молодежи «Шанс». Здесь можно проводить время с друзьями, играть в настольные и сюжетно-ролевые игры или настольный теннис, участвовать в квизах и мастер-классах, смотреть кино на большом экране.