Новое молодежное пространство открылось в Туле

На улице Галкина в Туле появилось новое молодежное пространство «ЛаунжZONA». Оно располагается на территории центра неформального образования и психологической помощи молодежи «Шанс».

Здесь можно проводить время с друзьями, играть в настольные и сюжетно-ролевые игры или настольный теннис, участвовать в квизах и мастер-классах, смотреть кино на большом экране. Об этом сообщает ИА «Тульские известия».

Ранее министерство молодежной политики Мурманской области объявило список городов, где построят молодежные пространства общей стоимостью 6 млн рублей. Это Ковдор, Апатиты и Кандалакша. Пространства будут представлять собой многофункциональные современные помещения.