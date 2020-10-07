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Обустройство велодорожки начали на Центральном пляже Липецка

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На Центральном пляже Липецка обустраивают велодорожку. Благоустройство общественного пространства организовано в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда».

Здесь вырубили дикорастущую поросль вдоль пешеходной дорожки и выполнили планировку территории на площади около 14 тыс. кв. м. На подготовленный участок уже завезли две тысячи кубометров песка – половину от запланированного объема. Сейчас специалисты выполняют его планировку, работы намерены завершить в середине октября.

Кроме того, специалисты продолжают обустройство велодорожки, которая соединит основную дорогу с территорией пляжа. Здесь смонтировали порядка 50 из 300 погонных метров бордюра. В планах – укладка асфальтобетонного покрытия, сообщает Lipetskmedia.

С территории Центрального пляжа Липецка уберут железные зонтики и заменят их на перголы — легкие конструкции из металла и дерева, частично затеняющие зону отдыха. По словам специалистов, перголы станут необычным архитектурным решением, подчеркивающим единый стиль зоны отдыха. Рабочие ранее начали монтировать конструкции, всего их будет установлено девять. Кроме того, проект предусматривает установку 48 скамеек возле пешеходных зон и остановок.

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