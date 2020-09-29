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Зонтики на Центральном пляже Липецка заменят на перголы

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С территории Центрального пляжа Липецка уберут железные зонтики и заменят их на перголы — легкие конструкции из металла и дерева, частично затеняющие зону отдыха. Об этом сообщает городская администрация.

По словам специалистов, перголы станут необычным архитектурным решением, подчеркивающим единый стиль зоны отдыха. Рабочие уже начали монтировать конструкции, всего их будет установлено девять, пишет LipetskMedia.

Кроме того, проект предусматривает установку 48 скамеек возле пешеходных зон и остановок. Их начнут монтировать в ближайшее время.

В следующем году благоустройство Центрального пляжа планируют продолжить. Уже полностью готово и отсыпано щебнем основание для велодорожки, которая соединит дорогу с территорией пляжа.

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