Аналитики оценили возможную прибыль от покупки акций «Совкомфлота»

Акции «Совкомфлота», несмотря на пессимистичное начало торгов и падение почти на 13%, привлекательны для покупки в долгосрочной перспективе. Об этом заявили опрошенные «Известиями» аналитики в среду, 7 октября.

По словам экспертов, также акции хороши в качестве «защитных» от ослабления рубля, так как вся выручка привязана к валюте. В целом инвесторы могут рассчитывать на потенциальную доходность выше 15%.

«Инвесторы могут неплохо заработать. По нашим расчетам, целевая цена на 12 месяцев — $1,71, или 134 рубля по текущему курсу, а ее потенциальная доходность может составить от 15 до 28%. С учетом дивидендов и вовсе 21–35%», — рассказала аналитик ГК «Финам» Наталия Пырьева.

Главный инвестиционный стратег «Открытие Брокер» Константин Бушуев считает, что текущая дивидендная доходность бумаг уже находится на интересных уровнях, при этом стоит рассчитывать на улучшение общей конъюнктуры цен на перевозку нефти и газа.

Торги акциями ПАО «Совкомфлот» начались на Московской бирже 7 октября.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Игра в открытую: сколько могут заработать покупатели бумаг «Совкомфлота»