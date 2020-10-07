Решение Польши по «Северному потоку – 2» вызвало негативную реакцию ЕС

Решение Польши вызвало негативную реакцию ЕС. Штраф «Газпрому» и пяти партнерам «Северного потока – 2» — это абсурд. СМИ напоминают, что по проекту по территории Польши даже не проходит ни одного участка газопровода. О своем праве оспорить невиданные штрафы уже заявили главные партнеры «Газпрома» — Uniper, Shell, Engie. А в Wintershall не исключили ответных юридических действий. Как считают эксперты, заявления Варшавы дальше громких слов не пойдут. Страна ни при каких условиях не может ссориться с «Газпромом». Для Польши остаться без газа из РФ означает коллапс.

Об истинных причинах действий Польши открыто говорят в ЕС.

По мнению экспертов, действия Варшавы — это продолжение давнего давления.