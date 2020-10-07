В Иркутской области возбудили 20 уголовных дел после лесных пожаров

В 2020 году в Иркутской области возбудили 20 уголовных дел по фактам лесных пожаров. В четырех случаях установлены лица, причастные к возгораниям.

По данным МЧС, всего в регионе зафиксировано 923 лесных пожара. Огонь охватил площадь 226 тыс. га. После возгораний были проведены проверки, по итогам которых возбуждены уголовные дела. В Братске, Тулуне, Шелеховском, Усть-Удинском и Качугском районах выявлено уничтожение леса в результате неосторожного обращения с огнем, сообщает ИА IrkutskMedia.

По четырем уголовным делам установлены лица, причастные к возгораниям. 20 материалов переданы в органы внутренних дел.

В муниципалитетах, где произошли пожары, работали межведомственные оперативные группы, в состав которых вошли представители МЧС, МВД, Росгвардии, министерства лесного комплекса и других заинтересованных ведомств. Они осматривали места возгораний и допросили более 500 свидетелей.