В Степанакерте снова начались обстрелы

В столице непризнанного Нагорного Карабаха Степанакерте вновь прогремели выстрелы, передает корреспондент «Известий» в среду, 7 октября.

Удары начались вечером, после 19:00. В городе звучат сирены воздушной тревоги.

Ранее в среду «Известия» сообщили, что предполагаемый беспилотный летательный аппарат атаковал 7 октября столицу непризнанной Нагорно-Карабахской Республики (НКР), однако военные отразили ее.

В этот же день сотрудники «Известий», корреспондент Денис Кулага с оператором Александром Малышевым, укрылись от обстрела в подвале жилого дома в Степанакерте, над местом кружили беспилотники. В нескольких сотнях метров от укрытия раздавались взрывы.

Армения и Азербайджан возобновили военные действия в Карабахе 27 сентября. Стороны обвинили друг друга в обстрелах и гибели мирного населения.

Конфликт в Карабахе начался в феврале 1988 года, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из состава Азербайджанской ССР. В ходе вооруженного противостояния в 1992–1994 годах Баку потерял контроль над регионом и семью прилегающими к нему районами.