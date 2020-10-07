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В Москве водитель приклеил друга скотчем к машине и возил его по городу

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Полицейские в Москве разыскивают водителя, который приклеил своего друга скотчем к автомобилю и в таком виде возил по городу, сообщает телеканал РЕН ТВ 7 октября.

Во время поездки необычный пассажир находился в приподнятом настроении, жестикулировал и приветствовал других участников дорожного движения.

Среди пользователей социальных сетей развернулось обсуждение того, что могло послужить причиной такого поведения героев видео. Одни предположили, что у водителя мог сломаться сигнал поворота и таким странным образом он вышел из положения.

Однако такое поведение не оценили представители каршеринговой компании, чей автомобиль использовали молодые люди. Теперь их, скорее всего, лишат права пользоваться услугами проката.

6 октября участница телевизионного шоу «Холостяк» Виктория Короткова сбила насмерть на Mercedes Gelandewagen пешехода на Кутузовском проспекте в Москве. Отмечалось, что погибший переходил улицу в неположенном месте.

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