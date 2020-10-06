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Автомобиль насмерть сбил пешехода на Кутузовском проспекте в Москве

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Автомобиль Mercedes Gelandewagen насмерть сбила пешехода на Кутузовском проспекте в Москве.

Как сообщает ТАСС, инцидент произошел в понедельник около 23.00 на 7-м километре Кутузовского проспекта в районе съезда на Минскую улицу.

Отмечается, что пешеход пересекал проезжую часть в неположенном месте.

Сейчас на месте работают инспекторы ГИБДД. Устанавливается личность погибшего человека.

По данным РЕН ТВ, за рулем иномарки была женщина 1995 года рождения. Она занимается бизнесом. Сам автомобиль зарегистрирован на мужчину 1987 года рождения

Ранее, 4 октября, сообщалось, что в Челябинской области женщина, управлявшая машиной без прав и в состоянии алкогольного опьянения, сбила троих детей, ехавших на скутере. Один из пострадавших скончался.

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