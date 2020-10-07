Новые пыльные бури накроют Ставропольский край

В конце недели в Ставропольском крае возможны пыльные бури и усиление ветра. Об этом предупредили в Гидрометцентре.

В пятницу, 9 октября, ветер усилится до 22 м/с. Ночью температура опустится до +6 градусов. Днем будет +23, без осадков, но ожидается пыльная буря.

Как пишет NewsTracker, самую сильную за последние 20 лет зафиксировали в Ставропольском крае на минувшей неделе. Неблагоприятные погодные явления наблюдались на территории всего региона.

Ранее в Гидрометцентре сообщили, что в некоторых российских регионах ожидается предзимняя погода. Так, в ближайшие дни в Сибири температура по ночам может опускаться до –7 градусов.