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Новые пыльные бури накроют Ставропольский край

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В конце недели в Ставропольском крае возможны пыльные бури и усиление ветра. Об этом предупредили в Гидрометцентре.

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В пятницу, 9 октября, ветер усилится до 22 м/с. Ночью температура опустится до +6 градусов. Днем будет +23, без осадков, но ожидается пыльная буря.

Как пишет NewsTracker, самую сильную за последние 20 лет зафиксировали в Ставропольском крае на минувшей неделе. Неблагоприятные погодные явления наблюдались на территории всего региона.

Ранее в Гидрометцентре сообщили, что в некоторых российских регионах ожидается предзимняя погода. Так, в ближайшие дни в Сибири температура по ночам может опускаться до –7 градусов.

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