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В Гидрометцентре предупредили о гололеде и пыльных бурях в регионах РФ

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Заморозки, пыльные бури и гололед ожидают россиян в разных регионах страны. Об этом сообщила заведующая лабораторией Гидрометцентра Людмила Паршина 7 октября.

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Предзимняя погода задержится в Сибири. Там по ночам будет подмораживать до –2...–7 градусов. Днем в центральных и южных районах Красноярского края, в Хакасии и Тыве температура ожидается не выше 0. На юге Западной Сибири температура будет повышаться днем до +3...+8 градусов.

Осадки ожидаются в основном небольшие и преимущественно в виде мокрого снега. В Красноярске уже появился снежный покров, отметила специалист. «А в горах южных районов Красноярского края он уже местами достигает 10–12 см», — рассказала она «Российской газете».

В Хакасии 8 октября пройдет сильный мокрый снег, в итоге 9 октября на дорогах ожидается сильная гололедица.

Добавится снега на севере Таймыра. Очень разная погода в Якутии: на северо-западе — от –3...–8 градусов, на северо-востоке днем — +4...+9. Заморозки по ночам ожидаются с 7 по 9 октября в Удмуртии, Кировской, Волгоградской, Ростовской, Астраханской областях. При прояснениях 7–9 октября ночью будет подмораживать до –2 градусов.

В Ставропольском крае 7–9 октября ожидается пыльная буря, 8–9 октября на севере и востоке Южного федерального округа, на Ставрополье, в Чеченской Республике и Дагестане ожидается ветер до 23 м/с. В Ростовской области и Калмыкии синоптики также прогнозируют пыльную бурю.

В Крыму 7 и 8 октября без существенных осадков, днем — +23...+29 градусов. 9 октября днем ожидаются кратковременный дождь, гроза. А на Черноморском побережье Краснодарского края к концу недели столбики термометров покажут +32 градуса.

В Москве, как и во всем Центральном регионе, теплая погода сохранится до конца недели, но начнет понижаться. В среду, 7 октября, в столице России ожидается +15...+20 градусов.

Завтра в мегаполисе будет облачно с прояснениями. Ночью местами небольшой дождь, +6...+11. В Подмосковье днем будет до 20 градусов тепла, ночью похолодает до плюс шести градусов.

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