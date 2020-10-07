Первый в Орловской области центр «Моя история» откроют в Мценске

В Мценске появится первый в Орловской области консультативный центр «Моя история». Его откроют 9 декабря в рамках всероссийского проекта «Моя история». Центр будет работать на базе Мценской межпоселенческой районной библиотеки Тургенева.

В нем специалисты будут консультировать местных жителей, которые обратились за помощью в изучении истории семьи, где они могут посмотреть информацию о предках. Они расскажут, как вести семейный архив, в какой архив обратиться, чтобы найти документы, связанные с их родственниками.

InfoOrel.ru поясняет, что в 2018 году «Волонтеры Победы» и Историко-архивный институт Российского государственного гуманитарного университета при поддержке Общественной палаты инициировали запуск проекта «Моя история».

Его задачи — сохранение традиционных ценностей, обращение к истории государства через семейные хроники и документы, ввод в научный оборот документов из семейных архивов, помощь архивам в составлении электронных баз и повышение уровня мотивации граждан для изучения истории семьи.