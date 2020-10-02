Волонтеров Новосибирской области наградили за вклад в акцию #МыВместе

В Новосибирской области во время пандемии COVID-19 более 1,5 тыс. добровольцев и 28 организаций присоединились к акции #МыВместе. Волонтеры доставляли лекарства и продукты оказавшимся в сложной ситуации жителям, им также предоставлялись бесплатные консультации юристов и психологов. Глава региона Андрей Травников вручил активистам памятные медали «За бескорыстный вклад в организацию общероссийской акции взаимопомощи #МыВместе», учрежденные главой государства Владимиром Путиным.

«Важно, что добровольцев, волонтеров поддерживают промышленные предприятия, торговые сети, вузы, разные общественные организации, которые также организовывали волонтерскую работу, используя свои структуры», — заявил Андрей Травников.

Акция #МыВместе призвана помочь пенсионерам, маломобильным гражданам и медицинским работникам во время распространения коронавирусной инфекции, отмечает vn.ru. Губернатор напомнил, что в Новосибирской области есть три официальных волонтерских штаба. Общее число людей, вовлеченных в добровольческую деятельность в регионе на конец 2019 года, составило более 114 тыс. человек.

Подробнее о важности волонтерских инициатив как в обычной жизни, так и в условиях пандемии, а также о том, как именно и в каких сферах можно оказывать помощь, читайте в спецпроекте «Известий» «Объединяя усилия».