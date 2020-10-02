Прямой эфир

Волонтеров Новосибирской области наградили за вклад в акцию #МыВместе

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Новосибирской области во время пандемии COVID-19 более 1,5 тыс. добровольцев и 28 организаций присоединились к акции #МыВместе. Волонтеры доставляли лекарства и продукты оказавшимся в сложной ситуации жителям, им также предоставлялись бесплатные консультации юристов и психологов. Глава региона Андрей Травников вручил активистам памятные медали «За бескорыстный вклад в организацию общероссийской акции взаимопомощи #МыВместе», учрежденные главой государства Владимиром Путиным.

«Важно, что добровольцев, волонтеров поддерживают промышленные предприятия, торговые сети, вузы, разные общественные организации, которые также организовывали волонтерскую работу, используя свои структуры», — заявил Андрей Травников.

Акция #МыВместе призвана помочь пенсионерам, маломобильным гражданам и медицинским работникам во время распространения коронавирусной инфекции, отмечает vn.ru. Губернатор напомнил, что в Новосибирской области есть три официальных волонтерских штаба. Общее число людей, вовлеченных в добровольческую деятельность в регионе на конец 2019 года, составило более 114 тыс. человек.

Подробнее о важности волонтерских инициатив как в обычной жизни, так и в условиях пандемии, а также о том, как именно и в каких сферах можно оказывать помощь, читайте в спецпроекте «Известий» «Объединяя усилия».

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020