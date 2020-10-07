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Принц Уильям и герцогиня Кейт приняли Зеленского с женой в Букингемском дворце

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Принц Уильям и его супруга Кейт в среду, 7 октября, приняли в Букингемском дворце находящегося с визитом в Лондоне президента Украины Владимира Зеленского и его супругу Елену. Об этом сообщает пресс-служба Герцога и герцогиня Кембриджских в Twitter.

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«Сегодня герцог и герцогиня Кембриджские провели официальную встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским и первой леди Еленой Зеленской в Букингемском дворце», — говорится в сообщении.

К посту также приложена фотография, на которой запечатлена герцог и герцогиня Кембриджские и лидер Украины с супругой во время беседы.

Аудиенция проходила без прессы, прежде всего из-за ограничений на фоне распространения коронавирусной инфекции, заявили «РИА Новости» в посольстве Украины в Лондоне.

Теперь украинскому президенту предстоит встретиться с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном, спикером палаты общин Линдси Хойлом, а также с лордом-мэром лондонского Сити Уильямом Расселом. Зеленский в рамках своего визита в Великобританию также посетит Лондонскую фондовую биржу и встретится с британскими инвесторами, говорится на официальном сайте президента Украины.

Накануне Зеленский заявил, что Украина готова помочь Евросоюзу в массовом производстве вакцины от коронавируса, когда действенное средство для иммунизации будет готово к массовому производству. В ответ Киев надеется на поддержку ЕС в продолжающемся конфликте с Россией.

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