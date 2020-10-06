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Зеленский заявил о готовности помочь Евросоюзу с вакциной от COVID-19

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Украина готова помочь Евросоюзу в массовом производстве вакцины от коронавируса. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью изданию Politico Europe, опубликованном во вторник, 6 октября.

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Поднять тему производства вакцины представители Киева собираются на очередном саммите «Украина – Европейский союз», который пройдет в Брюсселе 6 октября.

По словам Зеленского, страна сможет помочь в изготовлении вакцины от короновируса, когда действенное средство для иммунизации будет готово к массовому производству. В ответ Киев надеется на поддержку ЕС в продолжающемся конфликте с Россией.

3 октября сообщалось, что на Украине зафиксирован рекордный рост случаев COVID-19. По данным, опубликованным на сайте Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) страны, было зафиксировано 4661 новых случаев заражения коронавирусом.

С 17 марта в стране введен карантин. Согласно решению правительства, ограничительные меры продлены до конца октября. С 1 августа на Украине вступили в силу новые правила адаптивного карантина: регионы страны поделены на четыре зоны, в которых, в зависимости от эпидемической ситуации, действуют разные ограничения.

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