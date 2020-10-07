Дом для сирот стал аварийным за пять лет в Свердловской области

Многоквартирный дом, построенный для сирот и инвалидов, в Ревде (Свердловская область) пришел в аварийное состояние через пять лет после сдачи. Против застройщика возбуждено уголовное дело, сообщает региональное управление Следственного комитета в среду, 7 октября.

Проверка началась после репортажа о доме, показанного по телевидению.

По версии следствия, возведением данного дома занималась коммерческая организация. Строительство велось в 2013–2015 годах, уже в августе 2020 года дом признали аварийным и подлежащим сносу.

По данным портала «Ревда-инфо», дом начал разрушаться уже через два месяца после заселения. Здание строилось на федеральные деньги Фондом жилищного строительства города Екатеринбурга. По словам жильцов, он не выходит на связь. Компания-застройщик «Авента Инжиниринг», с которой фонд заключал договор, обанкротилась.

В сентябре первый зампред комитета Госдумы по жилищной политике и ЖКХ Сергей Пахомов заявил, что в законе необходимо закрепить понятие «ветхое жилье», чтобы местные власти получили возможность сносить неаварийные дома.