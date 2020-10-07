Музыкант Сергей Галанин переболел COVID-19

Музыкант Сергей Галанин переболел коронавирусной инфекцией. Он сообщил в среду, 7 октября, что выписался из больницы и находится дома.

«Переболел, я уже дома на карантине. Всё нормально», — цитирует его «РИА Новости».

По словам Галанина, он провел в больнице 10 дней, передает RT.

Ранее в этот же день сообщалось, что в России за последние сутки выявили 11 115 новых случаев COVID-19 в 85 регионах страны, сообщает агентство городских новостей «Москва». Больше всего новых подтвержденных случаев заболевания специалисты выявили в Москве (3229) и Санкт-Петербурге (456).

Также за последние 24 часа зафиксировано 202 летальных исхода, полностью выздоровели 6699 человек.

Таким образом, всего на сегодняшний день в России выявлено 1 248 619 случаев заражения коронавирусом в 85 регионах. За весь период распространения инфекции скончались 21 865 человек, вылечились — 995 275.

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